Vlahovic e un atteggiamento che non è cambiato

Viaggia a ritmi altissimi Dusan Vlahovic, investito in questi giorni da una minitempesta contrattuale innescata da Commisso, che però non lo ha turbato.

Come sottolinea La Nazione, quello che conta sono i numeri: un gol ogni 69′ per il nigeriano, uno ogni 103′ per il serbo. L’applicazione di Vlahovic in allenamento è sempre la stessa, come la grinta nelle partitelle dove sembra che ogni pallone possa cambiare il senso della propria carriera, atteggiamento che continua a sorprendere per la feroce determinazione così come l’attuale e apparente impermeabilità al valore dei soldi.