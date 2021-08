Vlahovic e uno sbocciare di offerte che non infastidisce la Fiorentina. “Suspence funzionale a Commisso che potrebbe bloccare pubblicamente la partenza del centravanti”

Tutto questo sbocciare di offerte per Vlahovic non infastidisce la Fiorentina. Anzi. Questo crea una suspence che sarà funzionale all’annuncio del proprietario, Rocco Commisso, che “domani potrebbe bloccare pubblicamente la partenza del centravanti viola”. Questa notizia particolare la possiamo leggere stamani su La Nazione.

Il giornale fiorentino pubblica con dovizia di particolari anche le cifre dell’offerta che sarebbe stata fatta al ragazzo per rinnovare il proprio contratto coi viola: 3,5 milioni netti all’anno come stipendio base, 500mila euro di bonus a stagione legati ai gol, 2 milioni ‘una tantum’ per la firma del rinnovo fino al 2026. Il valore della clausola rescissoria è già noto (70 milioni).

In sostanza la Fiorentina ritiene con questo pacchetto di aver seguito le richieste presentate a suo tempo dall’entourage del giocatore, e crede di essersi già esposta alla grande sulla volontà di trattenerlo.