L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti a DAZN in ottica presente e futura: “Sono arrivato qui quando ero molto, molto giovane, Firenze per me è una seconda casa.”

E sulla scelta di restare in viola ha sottolineato il suo senso di appartenenza: “Io mi sentivo di rimanere, era la mia scelta, parlando con la mia famiglia e i miei amici ho capito che qui posso crescere ancora e che posso fare ancora un bel passo in avanti