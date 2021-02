Vlahovic firmerà. Un quinquennale e l’idea di farlo diventare un uomo simbolo della Fiorentina del futuro

Vlahovic firmerà. Tra Fiorentina e l’entourage del calciatore, negli ultimi giorni, c’è stato un forte riavvicinamento. Non che ci fossero stati problemi, ma sicuramente il rinnovo non arrivato la scorsa primavera (quando il Covid mise il bastone tra le ruote ad un accordo praticamente trovato), non aveva aiutato. Poi sono arrivati la fiducia alla cieca di Prandelli, le sette reti in Serie A, i complimenti da parte di tutti. In primis quelli del presidente Commisso che con la dichiarazione “Non lo cedo a nessuno”, ha chiuso le porte ad ogni possibile scenario diverso. Anzi, ha dato compito ai suoi uomini mercato, di non perdere tempo. Di blindarlo, dal punto di vista contrattuale, di costruire attorno a lui la Fiorentina del futuro.

Nessuno sembra avere più dubbi, anche se i margini di miglioramento sono ancora tanti. E, se gli obiettivi viola cresceranno nei prossimi mesi, non è escluso che assieme a Vlahovic la Fiorentina non possa acquistare anche un secondo centravanti di valore. Magari con maggiore esperienza. Ma la notizia, appunto, è che a primavera sarà proposto a Dusan un nuovo rinnovo contrattuale che lo leghi a Firenze per cinque anni, che allontani alcune possibili sirene che si sono già presentate, che porti l’attaccante a guadagnare cifre davvero importanti rispetto ad adesso.

E nella testa della famiglia Commisso c’è anche l’idea di far diventare Dusan un uomo simbolo, anche a livello di immagine. Certo, dovrà limare ancora alcune spigolature del carattere che lo rendono ancora un po’ istintivo, ma questo lato caratteriale può anche giocare a suo favore. Come aveva qualche grande centravanti del passato. Ai fiorentini, da sempre, piace affezionarsi ai giovani con valore. A chi suda la maglia, a chi lotta. E Dusan ha tutto questo. Prima la firma però, senza aspettare troppo. La storia insegna.