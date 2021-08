Direttamente dal ritiro della Serbia, ha parlato così l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Questa sarà la prima volta che giocherò davanti al pubblico con la mia nazionale. È un sogno che si avvera per me, non vedo l’ora. Probabilmente è una sensazione unica”.

Poi ha aggiunto: “Non esistono partite facili o difficili per me. Con i miei compagni, faremo del nostro meglio per vincere entrambe le partite di qualificazione”.