Vlahovic: “Haaland è più veloce di me, ma per il resto ce la giochiamo”

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a DAZN. L’emittente web, in attesa della messa in onda, ha pubblicato sui propri canali social una breve anticipazione delle parole del classe 2000: “Haaland? Lui è più veloce di me, ma per il resto ce la giochiamo”. L’intervista completa sarà visibile a partire dalla giornata di domani, a poche ore dal calcio di inizio della sfida tra Fiorentina e Inter.

