Vlahovic: “Ho scelto con il cuore di restare, quest’anno ci toglieremo delle soddisfazioni. Rinnovo? Ne stiamo parlando”

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, mattatore della gara contro l’Atalanta con una doppietta su calcio di rigore, parla della vittoria e della sua prova a DAZN:” Noi ci abbiamo sempre creduto, fin da quando abbiamo cominciato a lavorare con il nuovo mister. Dobbiamo continuare a lavorare così, facendo gruppo, e penso che potremo toglierci grandi soddisfazioni quest’anno”.

Sulla domanda se è un top player? “No, devo continuare a lavorare con determinazione e umiltà ascoltando chi ha più esperienza di me. Lavorando più di tutti può dare grandi risultati.

Sulla sua permanenza in viola: “Ho detto più volte che ho deciso io di rimanere perché me la sentivo, anche per il gruppo che si è creato con il mister. Vedremo a fine anno se è stata la scelta giusta, io penso di sì perché ho ascoltato il mio cuore”.

Rigori?: “Mi alleno su tutto è tutto è importante per lavorare, tiro i rigori fin da piccolo”.

Io allenatore in campo? “Si, anche se ho 21 anni, parlo tanto con il mister, è una relazione sana, mi vuole bene e parliamo tanto”

“Fantacalcio? Si mi scrivono in tantissimi, so quanto è importante in Italia”.

Rinnovo? “Stiamo parlando, posso dire solo questo”.