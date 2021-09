Vlahovic, i paragoni con Batistuta e un valore che può arrivare a toccare un picco di 100 milioni…

Un attaccamento quello di Dusan Vlahovic ai colori viola, che non smette mai di ricordare quando utilizza i suoi social.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, una foto postata nei giorni scorsi dal giocatore ha creato grande emozione. Si tratta dell’immagine di un Vlahovic giovanissimo insieme alla leggenda Gabriel Batistuta. E’ chiaro che dopo la sua esplosione i paragoni con il Re Leone sono diventati sempre più frequenti.

Così come ormai tutti sono convinti che la valutazione del gioiello serbo sia ormai vicina alla cifra simbolo di cento milioni. Ma tutto questo non sembra distrarre il fuoriclasse viola che continua a lavorare in allenamento con l’entusiasmo di un ragazzino. Preoccupato solo di continuare il suo percorso di crescita.