Vlahovic, il sogno di giocare con Ibrahimovic potrebbe diventare realtà…

Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha sempre espresso la sua enorme ammirazione verso Zlatan Ibrahimovic, dicendo anche che il suo sogno sarebbe stato quello di giocare insieme a lui. Un sogno che potrebbe realizzarsi, anche se l’operazione è tutt’altro che facile da portare a compimento.

Il Milan sta cercando di ottenere il sì alla permanenza in squadra di Ibrahimovic e se arrivasse, scrive Tuttosport, allo svedese verrà affiancato un giovane in prospettiva. Il nome più ricorrente in casa rossonera? Proprio quello di Vlahovic.

A questo proposito, aggiungiamo noi, impossibile che il ragazzo possa andarsene a titolo definitivo. Chiunque lo voglia dovrà accontentarsi di un prestito.