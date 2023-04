Vlahovic in crisi, decide di sparire dai social

L’ex centravanti della Fiorentina, ora alla Juventus, Dusan Vlahovic, sta vivendo davvero un momento no. In Serie A il serbo non segna da più di due mesi (esattamente dal 7 febbraio) e anche le sue prestazioni lasciano a desiderare.

Dopo la sconfitta subita dai bianconeri in casa della Lazio e un’altra serata da dimenticare, con tanto di infortunio, ha deciso di chiudere il suo account su Instagram. Non sappiamo ovviamente se si tratti di una decisione momentanea o definitiva, né se sia dovuta ad una voglia di isolarsi o di proteggersi dai messaggi negativi che molti gli hanno scritto nell’ultimo periodo. Sta di fatto che però ci sono chiari segnali di insofferenza da parte di questo giocatore che, da quando ha lasciato Firenze, non è più sembrato lo stesso.