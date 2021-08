Vlahovic: “Italiano è un allenatore fortissimo, siamo felici di averlo. Non ho mai chiesto di andare via nonostante offerte importanti”

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato anche a Sky Sport dopo la partita contro il Torino: “Il Franchi che canta il mio nome è qualcosa di meraviglioso, sia io che la squadra dobbiamo continuare a lavorare duramente. Oggi era importante vincere, ci stiamo preparando al meglio per le partite che ci saranno dopo la sosta”.

E poi ha aggiunto: “Il mio gol? E’ venuto d’istinto, lo devo ancora rivedere per capirne realmente la difficoltà. Al di là del mio gol, la cosa importante era vincere e soprattutto applicare le idee del mister. Italiano è un allenatore fortissimo perché in un mese e mezzo è riuscito a trasmetterci tutto quello che aveva in testa, possiamo solo essere felici di averlo. Siamo solo all’inizio, faremo ancora meglio durante la stagione. Restare alla Fiorentina? Non ho mai spinto per andare via, nonostante offerte importanti per me e la società. Sono contentissimo di essere rimasto”.