Vlahovic lascia Ristic? No, grazie. C’è già una super offerta dalla Premier: maxi-commissione per il procuratore

La possibilità di cambiare procuratore e firmare il rinnovo con la Fiorentina non è passata nella testa di Dusan Vlahovic. La società aveva teso la mano al serbo in caso di addio a Darko Ristic, ma la percentuale che questo succeda e che lasci la International Sport Office è davvero molto bassa. Anche perché le parti, come si legge su La Nazione, sono costantemente in contatto.

L’entourage di Vlahovic ha già in mano un’offerta importante, quella del Manchester City: sei milioni di euro netti all’anno per il giocatore. E per Ristic? Rispetto alla Fiorentina, che offriva tre milioni di euro per i procuratori, in questo caso la commissione è a due cifre.