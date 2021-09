Vlahovic, l’insidia Juventus incombe per la prossima estate. E ci sono altre tre big in fila per lui

L’edizione odierna di Tuttosport precisa come la Juventus sia in cerca di un centrocampista a gennaio e una punta di livello la prossima estate. Il programma dei bianconeri appare così per certi aspetti ben delineato.

Secondo il quotidiano a giugno invece il discorso sarà differente perché la dirigenza pronta juventina è pronta a fiondarsi su Dusan Vlahovic, vecchio pallino già dalla scorsa sessione di trattative. La concorrenza per l’attaccante della Fiorentina sarà alta con Liverpool, Tottenham e forse anche l’Atletico Madrid pronta a tornare all’assalto per lui.



Voci che, a parer nostro, lasciano al momento il tempo che trovano. Ma l’attenzione dei grandi club è sempre più rivolta tutta sul centravanti serbo, ed è una sempre più una prerogativa trovare un accordo con la dirigenza viola per il suo prolungamento. Chissà che queste indiscrezioni non possano innescare un’accelerazione nella trattativa tra la Fiorentina e il procuratore del giocatore Darko Ristic.