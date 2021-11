Vlahovic, ma non solo. Il mercato della Fiorentina aspetta Commisso: i temi da trattare

Il ritorno in Italia di Rocco Commisso, che sarà presente domani al Castellani per il derby contro l’Empoli, apre degli scenari interessanti per il futuro della Fiorentina. A cominciare dal futuro di Dusan Vlahovic, uno dei temi con cui si era chiuso il precedente periodo a Firenze del presidente viola.

Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, la società dovrà valutare il da farsi con Callejon e Saponara: entrambi, infatti, sono in scadenza di contratto a fine stagione. Sull’addio di Kokorin, invece, sembrano esserci pochi dubbi: c’è da capire soltanto la destinazione e, soprattutto, la formula, alla luce del contratto fino al 2024 firmato solo lo scorso gennaio.