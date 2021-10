“Vlahovic non farà come Donnarrumma, non andrà via da svincolato”

Il giornalista Tancredi Palmieri si è soffermato sulla mancata volontà da parte di Dusan Vlahovic di rinnovare il contratto con la Fiorentina e – più in generale – sui giocatori che si liberano a parametro zero.

Ecco le sue dichiarazioni a TMW Radio: “E’ il libero mercato. E’ cominciato a diventare un’abitudine perché ci sono squadre che invogliavano in quel senso. In una trattativa, ognuno fa il proprio interesse. Se uno vuole evitare che succeda, fa in modo di non arrivare all’ultimo anno di contratto. Paragoniamo Vlahovic con Kessiè o Donnarumma. Il problema di Vlahovic è che non vuole rinnovare, ma ha ancora un anno e mezzo di contratto e non andrà via come svincolato”.