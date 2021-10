Vlahovic non rinnova. Ma siamo sicuri che la Fiorentina non avrebbe potuto agire diversamente?

Finalmente la vicenda legata al rinnovo di Vlahovic alla Fiorentina ha un epilogo, anche se purtroppo negativo. Il serbo ha scelto che il suo futuro non sarà a tinte viola, rifiutando il maxi rinnovo offertogli da Commisso. Com’era facilmente prevedibile, adesso nella tifoseria gigliata si sono create due fazioni: da una parte chi sta col presidente Commisso (la maggior parte), bravo e sincero a dire le cose come stanno, e di conseguenza contro Vlahovic, dall’altra chi invece non fa una colpa al serbo di tutto ciò e critica le tempistiche e i modi con cui il patron viola è uscito allo scoperto (molti meno).

A dir la verità tutto il popolo viola, a prescindere dagli eventuali appunti da fare all’operato del presidente Commisso, è rimasto deluso dalla decisione presa dal giocatore. “Firenze è la mia seconda casa, noi serbi agiamo col cuore”. Queste le ultime parole famose di Vlahovic rilasciate solo qualche settimana fa. In un calcio con sempre meno sentimentalismi e riconoscenza, l’attaccante non è il primo a comportarsi così nei confronti della squadra che lo ha lanciato. Né sarà certamente l’ultimo.

Ma se appunto il caso Vlahovic non è unico ed isolato, allora è giusto chiedersi se la Fiorentina non poteva muoversi prima e diversamente da quanto ha fatto. Dopo una stagione conclusa con 21 reti ed un contratto da rivedere, sarebbe stato più opportuno concludere l’estate con una risposta definitiva del giocatore. Positiva o negativa, ma almeno chiara. Invece, il punto interrogativo lasciato da Vlahovic sul rinnovo di contratto ha fatto sì che la Fiorentina si fidasse di lui, puntando tutto sul classe 2000, a tal punto che l’unico attaccante in rosa oltre al serbo ad oggi è Kokorin.

Banalmente: “O rinnovi entro la fine del mercato o ti cediamo”; “Se non rinnovi entro la fine di agosto noi puntiamo su un altro centravanti”. Vlahovic insomma poteva essere messo alle strette, ma così non è stato, e la stagione è iniziata, col giocatore al centro del progetto e soprattutto al centro dell’attacco della squadra di Italiano. Dopo appena 7 giornate, con un’avvio di stagione esaltante, la Fiorentina si ritrova così con il centravanti titolare ‘separato in casa’.

Tutto più semplice col sennò di poi, è ovvio, ma la sensazione è che la Fiorentina, ancora una volta si sia fidata troppo degli altri e si sia cautelata poco per sé stessa e per il suo futuro.