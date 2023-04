Vlahovic non segna neanche al Mapei e la Juventus perde contro il Sassuolo, restando alla portata della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un gol di Defrel infligge la seconda sconfitta di fila in campionato alla Juventus: decisivo un errore di Fagioli in occasione della rete del francese che vale l’1-0 finale per gli emiliani. Niente da fare dunque per Vlahovic e compagni, che restano a +3 sulla Fiorentina, impegnata domani con l’Atalanta.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 75, Lazio 61, Roma 53, Milan 53, Inter 51, Atalanta 48, Juventus 44, Bologna 44, Fiorentina 41, Sassuolo 40, Udinese 39, Torino 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, Verona 23, Cremonese 19, Sampdoria 16.