“Vlahovic non segnava soltanto, faceva anche girare la squadra: la Fiorentina così ha perso la sua identità. Milan? L’assenza di Leao potrebbe essere un vantaggio… per Pioli”

Uno dei volti femminili di ‘DAZN’, la conduttrice Giorgia Rossi, è intervenuta a Radio Bruno Toscana per fare una panoramica sul match di sabato sera del ‘Franchi’ tra Fiorentina e Milan. E a proposito della pesante assenza dei rossoneri in attacco, sentite cosa ha detto:

“Rispetto alla stagione scorsa, la Fiorentina ha perso in parte la sua identità. Il motivo principale è l’assenza di Vlahovic, che non solo segnava, ma faceva girare anche la squadra. Adesso la priorità per Italiano devono essere le coppe“.

E ancora: “Un giocatore che mi sta piacendo molto è Mandragora, perché riesce a dare equilibrio al centrocampo della Fiorentina. In questo momento è diventato davvero importante tenerlo accanto ad Amrabat La partita col Milan? Sembrerà assurdo, ma l’assenza di Leao potrebbe non costituire un malus per Pioli, visto il periodo negativo del portoghese”.