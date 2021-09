Vlahovic non si accontenta: “Ogni gol significa molto per noi attaccanti, ma avrei potuto segnarne di più”

Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, è in piena forma. Lo ha dimostrato con la maglia viola e ha fatto bene anche con la nazionale serba.

Il giocatore dopo il match di ieri sera era contento però a metà per il centro realizzato. “Ogni gol significa molto per gli attaccanti – ha detto – ne ho segnato uno ma ne avrei potuti segnare di più. Spero di rifarli quando servirà”.

Vlahovic ha sfiorato una rete con un grande gesto acrobatico: “È improbabile che un tiro del genere finisca in rete, ma sarebbe stato bello se la palla fosse finita in porta, guarderò il video. Non abbiamo nulla di cui pentirci. Stiamo tornando a Belgrado, per prepararci e riposarci per il Lussemburgo. Spero in uno stadio pieno per la prossima partita”.