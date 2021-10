Vlahovic non si fa distrarre dal mancato rinnovo con la Fiorentina e segna una doppietta con la sua Serbia

Si è appena conclusa la partita tra Serbia e Azebaigian, gara valevole per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. La squadra di Stojkovic vince 3 a 1 e liquida così De Biasi e i suoi. In campo impegnati due giocatori della Fiorentina: il difensore Matija Nastasic (con la fascia da capitano al braccio) e ovviamente Dusan Vlahovic.

Le tante voci che si sono rincorse in questi giorni sul suo mancato rinnovo con la Fiorentina non hanno distratto affatto il centravanti classe 00′. Vlahovic infatti si è reso assoluto protagonista della gara, segnando una doppietta che ha consentito ai suoi di uscire vittoriosi dal confronto. Prima rete alla mezz’ora di gioco segnata su rigore con la solita freddezza ; raddoppio invece al 53′: tap in da pochi passi, dopo una conclusione potente da fuori di Lazovic sugli sviluppi di un corner.

Intera partita in campo per Nastasic, mentre all’88’ Vlahovic ha lasciato il posto a Maksimovic. Tribuna invece per Milenkovic viste le sue condizioni fisiche non ottimali, che tuttavia non destano preoccupazione in vista di Venezia Fiorentina.