Vlahovic: “Non sto pensando di cambiare squadra, felice di essere rimasto alla Fiorentina. Ho un obiettivo…”

Dal ritiro della sua nazionale, l’attaccante serbo della Fiorentina Dusan Vlahovic ha avuto modo di parlare anche della Fiorentina: “C’è pressione intorno a me, ma non sto pensando di cambiare squadra. Non sono deluso di essere rimasto alla Fiorentina, questa è la mia decisione. Credo nelle mie capacità, ma non sono in grado di dire se metterò a segno gli stessi gol dello scorso anno. Ho un obiettivo tutto mio, spero di potermi ripetere”.