Vlahovic o non Vlahovic, a gennaio la Fiorentina si porterà a casa un nuovo attaccante (forse due). La punta brasiliana seguita da Burdisso

Vlahovic o non Vlahovic, a gennaio la Fiorentina si porterà a casa un nuovo attaccante. Forse due, visto che ci sono delle perplessità sull’impiego di Kokorin.

Secondo La Nazione, il duo composto da Barone e Pradè ripartirà da giocatori e situazioni già trattate nelle ultime sessioni di mercato a cominciare da quella con Belotti del Torino. L’operazione può non superare i 27/30 milioni visto l’attaccante ha il contratto in scadenza a fine stagione.

Molto diversa invece la cifra che la società viola dovrebbe mettere in preventivo per Borja Mayoral (Real Madrid-Roma). Può essere un’ottima occasione per gennaio, muovendosi per il prestito e rinviando il riscatto all’estate (15 milioni di euro).

Servirà una cifra leggermente superiore per presentarsi al portone del Basilea (Svizzera) e chiedere il cartellino di Arthur Cabral (classe 1998), brasiliano. La punta ha una ’sponda’ essenziale all’interno del club viola: Burdisso.