Vlahovic, ora fai parlare il campo!

L’avversario non è certo lo stesso, ma lo stadio sì. Perché nella prima ufficiale al Franchi un paio di settimane fa, come ricorda La Gazzetta dello Sport, Vlahovic si è presentato con una doppietta. Certo in Coppa Italia davanti aveva un Cosenza appena riposizionato in Serie B e con una rosa tutta da puntellare.

Ma la fame da gol del serbo resta sempre smisurata e stasera proverà ad addentare anche il Toro nell’esordio casalingo in questo campionato.

Del resto ha trascorso l’estate sulle prime pagine dei giornali per questioni di mercato. Sistemata la permanenza (non ancora il contratto), vuole far parlare di sé per i gol.