Vlahovic propizia il gol di Gatti e la Juventus batte lo Sporting Lisbona. Paura per Szczesny nel primo tempo

Dopo la sconfitta della Roma, è arrivata invece una vittoria per la Juventus nei quarti d’andata di Europa League. I bianconeri si sono imposti 1-0 in casa sullo Sporting Lisbona con gol decisivo segnato da Gatti al 73′, un tap in sotto porta dopo un tentativo volante di Vlahovic.

Da segnalare nel primo tempo l’uscita dal campo del portiere Szczesny, colpito da un malore (adesso la situazione sembra sotto controllo). Al posto del polacco è entrato Perin, decisivo con una doppia parata strepitosa all’ultimo minuto.

Negli altri quarti di Europa League, oltre alla sconfitta della Roma 1-0 contro il Feyenoord, sono finite 2-2 Manchester United-Siviglia e 1-1 Bayer Leverkusen-Union Saint Gilloise.