Vlahovic resta a secco, ma la Juventus vince con lo Spezia, nuovo infortunio per Dragowski. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

La Juventus vince per 2-0 contro lo Spezia in trasferta. Decidono l’incontro le reti realizzate da Kean al 32′ (deviazione dell’attaccante su cross di Kostic) e da Di Maria al 66′ (gran tiro dalla distanza).

Resta a secco l’ex attaccante della Fiorentina, Vlahovic, schierato titolare da Allegri: annullato un gol al serbo al 17′ per una netta posizione di fuorigioco.

Problemi invece per un altro ex viola come il portiere dello Spezia, Dragowski, costretto ad uscire al 25′ per un infortunio all’inguine.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 62, Inter 47, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Roma 41, Bologna 32, Juventus 32, Udinese 30, Torino 30, Monza 29, Empoli 28, Lecce 27, Fiorentina 25, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.