Vlahovic resta alla Fiorentina! Volontà di Commisso e del giocatore più forti dell’Atletico Madrid

A meno di ventiquattro ore dall’esordio in campionato arriva la notizia che i tifosi viola aspettavano con ansia: Dusan Vlahovic resterà alla Fiorentina.

A scriverlo è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che specifica come la volontà di Commisso e anche del giocatore abbiano avuto la meglio sull’offerta molto importante dell’Atletico Madrid. Un sospiro di sollievo per tutta Firenze dunque: quella di domani sera non sarà l’ultima partita di Vlahovic con la maglia viola, in attesa del rinnovo di contratto.