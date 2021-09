Investitura ufficiale per Vlahovic: “Ha battuto lo scetticismo, può diventare come Batistuta”

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Bologna e Lazio Giuseppe Signori, in una lunga intervista per tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto della situazione, da esperto del ruolo, degli attaccanti presenti in Serie A. L’attaccante lombardo ha speso ottime parole per il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic, arrivando a paragonarlo ad un mostro sacro viola. Questo un’estratto:

Chi le piace tra gli altri attaccanti? Dico Vlahovic ma ormai è scontato. E i soliti noti. Non mi aspettavo fosse così forte, all’inizio c’era molto scetticismo attorno a lui. Ora con le sue qualità può diventare molto molto forte. Può diventare come Batistuta? Sì, un Bati con il piede sbagliato però. Nel senso che l’argentino era destro e lui mancino. Ma questo non cambia la sostanza, resta un giocatore fortissimo”.