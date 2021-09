Vlahovic ricomincia da dove aveva finito. Per il rinnovo manca un dettaglio importante

Nove rigori segnati su novi tirati. Dusan Vlahovic è perfetto dal dischetto con il 100% di realizzazione in Serie A. Certo, la sua qualità non si può giudicare solo dai rigori, ma la freddezza con cui li tira sì. E anche quella serve. Da inizio stagione per lui 6 gol in 7 partite, contando anche le presenze in Nazionale. Niente male, e chi pensava che per lui fosse difficile riconfermarsi dopo lo scorso anno forse sta cominciando a ricredersi. Ora serve la firma sul rinnovo del contratto. Quella sì che sarebbe la ciliegina sulla torta di questo inizio di stagione viola. L’offerta è di 4 milioni netti a stagione con clausola rescissoria da 70 milioni. Per arrivare alla firma, però, va trovata l’intesa sulle commissioni col suo agente. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.