Vlahovic: “Ringrazio Prandelli che mi ha tirato fuori dalla… Ribery un fratello maggiore, sarò grato a queste due persone per sempre”

Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, in un’intervista rilasciata da DAZN ha detto sulla scelta di rimanere a Firenze: “Noi che veniamo dai Balcani, molte volte agiamo più con il cuore che con il cervello. Farò ancora tanti gol, tanti assist quest’anno”.

Sull’idolo personale: “Mio padre. Ma anche mia madre e mia sorella. Mi piaceva Ibrahimovic per il suo carattere e la voglia di mollare mai. Ho parlato con lui dopo la partita che abbiamo perso a Firenze, mi sono fatto dare la sua maglietta e mi ha detto che devo continuare così, di non mollare mai”.

Poi ha aggiunto: “Sul campo non conosco nessuno, per me è questione di vita o di morte. Mi sono iscritto a Medicina, ma non ho mai pensato che sarebbe andato male con il calcio”.

E infine: “Voglio ringraziare Cesare Prandelli che mi ha tirato fuori da…quella parolaccia. E anche Ribery che è stato per me un fratello maggiore con i suoi consigli. C’erano dei periodi in cui parlavamo anche ore e ore. Sono queste due persone che mi sono state sempre vicinissimi e gli sarò grato per sempre”.