Vlahovic, seconda partita a secco: i possibili motivi del calo realizzativo

Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina, non è riuscito a segnare nelle ultime due partite: è rimasto a secco contro Genoa e Inter. Nella gara di ieri sera, nonostante il grande apporto dato ai viola specie in fase di ripartenza e fraseggio, l’attaccante serbo non ha creato né concretizzato molte occasioni da gol, dopo un avvio di stagione strepitoso impreziosito da tre reti messe a segno.

Cosa significa questo? Indubbiamente che, sebbene con Italiano anche i centrocampisti e le ali partecipano alle azioni di attacco in modo “corale” andando a segno come Jack Bonaventura contro il Genoa, questa squadra mostra di essere alquanto “Vlahovic-dipendente” in fase realizzativa. Anche perché l’alternativa, che risponde al nome di Kokorin, non ha fin qui convinto.

Le aspettative sicuramente sono alte e la pressione molta, per un centravanti che porta sulla maglia una speciale patch a ricordarci che l’anno scorso è stato nominato “miglior giovane” della Serie A. E, per quanto mostri caratteristiche di completezza, in quanto giovane Dusan deve ancora lavorare sulla continuità realizzativa. Se imparerà a fare la differenza e sbloccare la situazione in partite complesse come quella di ieri sera, allora vorrà dire che sarà esploso definitivamente.

Aspettiamo con pazienza e intanto ci godiamo il nostro bomber gioiellino, nella vivida speranza che il mercato invernale possa regalargli un compagno di reparto di qualità (magari Berardi) e una punta affidabile che possa permettergli di rifiatare ogni tanto.