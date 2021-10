Vlahovic segna e trascina alla vittoria la sua Serbia. Bene anche il Marocco di Amrabat

Da poco terminate le due partite di qualificazione al Mondiale in Qatar 2022 che vedevano impegnati i giocatori della Fiorentina. Tra Lussemburgo e Serbia è finita 0-1, partita che vedeva in campo da titolari Matjia Nastasic e Dusan Vlahovic. È stato proprio l’attaccante viola a sbloccare il risultato al 68esimo con un bel sinistro, vantaggio che si è mantenuto tale fino al 90esimo. Senza sostituzioni la partita dei giocatori viola.

Tra Guinea-Bissau e Marocco invece, con Sofyan Amrabat in campo dal primo minuto, è finita 0-3 per i nordafricani grazie alla doppietta di El Kaabi e al gol di Barkok. Per il centrocampista viola 90 minuti in campo.