Vlahovic si toglie la maschera: Non intende restare alla Fiorentina

Per la prima volta da quando è emerso il suo rifiuto di rinnovare il contratto con la Fiorentina, Dusan Vlahovic scenderà in campo con la maglia viola addosso.

Così come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, il giocatore è a volto scoperto, si è tolto la maschera, è senza più protezioni dopo aver chiarito che non intende proseguire il suo futuro a Firenze. Ha un contratto fino al 2023, però il fatto di desiderare altre mete lo rende inevitabilmente già quasi un ex.

Però è anche vero che il giocatore non vorrà sbagliare per il bene della Fiorentina, per se stesso e per i tanti club europei che gli hanno messo gli occhi addosso. Una triplice sfida che ha bisogno del miglior Vlahovic.