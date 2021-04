Il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic commenta così il primo tempo dei viola contro la Juventus e il suo gol su calcio di rigore: “Dobbiamo continuare così, dando l’anima al cento per cento. Sappiamo come è la Juventus e quanto è forte. Il cucchiaio? Quella è stata un’ispirazione sul momento? Esultanza alla Toni? No, ho fatto una pazzia”.