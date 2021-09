Seconda gara di questa pausa Nazionali per la Serbia, stavolta valida per le qualificazioni a Qatar 2022: l’avversario stavolta è il Lussemburgo e per il ct Stojkovic ci sono diversi cambi rispetto all’amichevole proprio contro il Qatar. Panchina per Dusan Vlahovic, che dunque resta a riposo, in campo invece i due centrali della Fiorentina Nastasic e Milenkovic, in una difesa a tre completata da Pavlovic. Calcio d’inizio alle 18.