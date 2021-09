Vlahovic tocca a te. Eppure i messaggi che lancia il centravanti…

La Fiorentina ha presentato la propria proposta di rinnovo contrattuale al centravanti, Dusan Vlahovic. Una proposta importante, con il club viola che attende una risposta dal giocatore. Così come detto dal DG viola, Joe Barone, giusto domenica scorsa “adesso tocca a Dusan” uscire allo scoperto.

Eppure i messaggi che trasmette all’esterno il giocatore sono tutti di tipo positivo. Basti vedere in questo senso i post sui social del ragazzo. Senza dimenticarci per esempio che ieri, giorno libero della squadra, era al Franchi per assistere alla vittoria della Primavera contro il Sassuolo.

Insomma, un cordone ombelicale che lo lega a Firenze c’è, vediamo di non spezzarlo.