Neanche in corsa questa estate e probabilmente neanche la prossima, specialmente se per Vlahovic arriverà il rinnovo del contratto. Per l’attacco del prossimo anno la Juventus potrebbe non iscriversi proprio all’asta per il bomber della Fiorentina, vista l’alta richiesta da parte di Commisso. Ecco allora che secondo todofichajes.com l’obiettivo potrebbe diventare clamorosamente il Gallo Belotti, cercato anche dalla Fiorentina nei mesi scorsi.