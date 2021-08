Vlahovic: “Tutto il Franchi cantava il mio nome dopo il gol, non potevo rimanere indifferente. Darò tutto me stesso per la Fiorentina e per Firenze”

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato a DAZN al termine della partita contro il Torino: “Tutto lo stadio cantava il mio nome dopo il gol e io non potevo rimanere indifferente, sono cose che sogni da bambino. Sono sulla strada giusta, ma devo continuare a lavorare con costanza e concentrazione. Se penso di aver già fatto qualcosa sbaglio, ci saranno sicuramente degli alti e bassi come è normale ma darà sempre tutto me stesso per la squadra, per il mister e per la città”.

E poi ha aggiunto: “Haaland? Non mi piacciono i paragoni, lui è uno che segna decine di gol in Champions già da tre anni. Spero di incontrarlo in futuro, ma ora devo solo lavorare. Chissà, magari in questa stagione farò meglio di lui. Fantacalcio? Farò l’asta dopo la sosta con i miei amici, mi prenderò di sicuro!”.