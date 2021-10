“Vlahovic, una spada di damocle che destabilizzerebbe qualunque giocatore. Commisso sta provando a salire ai piani alti del Palazzo”

Il responsabile delle pagine sportive de La Nazione Cosimo Zetti, tra le pagine del quotidiano ha fatto il punto dopo la sconfitta di ieri patita dalla Fiorentina a Venezia: “Negli ultimi giorni Commisso ha lavorato (bene) sul piano della politica del pallone, provando a salire qualche gradino in più sulla scala che porta ai piani alti del Palazzo. Ma ora avevamo bisogno di risposte e di toglierci quei dubbi che la vigilia aveva finito per alimentare. Purtroppo, però, non sono arrivate risposte positive”.

Su Vlahovic ha aggiunto: “Il serbo, con la spada di damocle degli spifferi di mercato, è parso meno brillante del solito e ha cercato di fronteggiare una situazione che potrebbe destabilizzare qualunque giocatore in odore di contestazione. Dusan, comunque, stia tranquillo: non mancheranno altre verifiche, soprattutto al Franchi”.