Vlahovic: “Uno dei motivi per cui ho scelto di rimanere è Italiano. Mi sono detto: ‘con questo ci si diverte’. E’ uno che ti sta sempre addosso”

Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, intervistato da DAZN, ha rivelato un particolare interessante che lo lega al nuovo allenatore viola, Vincenzo Italiano: “Uno dei motivi per cui ho scelto di rimanere qui è proprio lui. Dopo il ritiro ho detto: “Con questo ci si diverte”.

Sempre su Italiano ha aggiunto: “Con lui, hai sempre uno addosso, uno che non ti fa respirare e che ogni minimo sbaglio ti corregge. E’ molto, molto divertente giocare per lui. Le paroline che usa con me sono: “Striscia”, “Fuori linea”, “Conduci”.