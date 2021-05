Vlahovic: “Vogliamo sei punti nelle ultime due partite. L’allenamento di notte…”

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, eletto dai tifosi gigliati miglior giocatore del mese di Aprile, questo pomeriggio ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società viola. Queste le sue parole: “Non mi sono posto nessun record da raggiungere, per me l’unica cosa importante e provare a vincere le ultime due partite. Nonostante la salvezza raggiunta, il campionato per noi non è finito. Vogliamo fare il meglio per chiudere al meglio la stagione, per questo daremo tutto per portare a casa sei punti. Il video dell’allenamento di notte? E’ la prima volta che lo faccio perché di solito non mi piace far vedere certe cose. Stiamo lavorando tutti al massimo”.