Vogel: “Abbiamo il 51% di possibilità di arrivare in finale, abbiamo grandissimo rispetto della Fiorentina”

L’allenatore del Basilea, Heiko Vogel, ha detto dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Sapevo che sarebbe stata una partita in cui avremmo avuto difficoltà nel tenere il possesso palla. Già dopo l’1-0 della Fiorentina però abbiamo avuto un paio di occasioni per pareggiare, abbiamo sempre dimostrato di poter creare pericoli”.

E poi: “Devo complimentarmi con la squadra per la prestazione, abbiamo rispetto della Fiorentina e della sua forza e dovremo soffrire ancora. Abbiamo il 51% di possibilità di arrivare in finale, ripeto ho grandissimo rispetto per la Fiorentina, e dovremo fare una grande partita anche al ritorno. Non ho litigato con Italiano c’è stata una piccola discussione per un fallo, ma è un grandissimo allenatore e non ho avuto problemi con lui”.

Sulla gara di ritorno: “Ci sarà uno stadio pieno e rumoroso, abbiamo un pubblico fantastico”.