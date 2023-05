Vogel: “Cabral? Da noi è diventato famoso a livello internazionale, riceverà l’accoglienza che merita. Non penso al San Gallo e al campionato, in testa ho solo la Fiorentina”

Heiko Vogel, allenatore ad interim del Basilea, è intervenuto per anticipare la sfida di domani sera fra i suoi e la Fiorentina di Conference League, parlando anche di un caro ex per gli elvetici:

“Cabral è un ottimo giocatore e non solo per i gol: lavora molto per la squadra. L’importante è che non segni come all’andata. So che sarà pericoloso come visto al Franchi. Ha vissuto un buon periodo a Basilea ed è diventato famoso a livello internazionale, sappiamo ciò che ha fatto per noi e riceverà l’accoglienza che merita per questo“.

Sulla grave sconfitta in campionato con il San Gallo: “L’abbiamo analizzata e penso che sia stata caratterizzata dal fatto che avevamo giocato giovedì. Abbiamo fatto turnover, non penso che conti molto ciò che è successo in campionato“.

E infine: “Vogliamo andare in finale perché il campionato non sta andando benissimo. Io però penso solo alla Fiorentina. Non voglio pensare al campionato. Dobbiamo concentrarci su questo e non sulla posizione in campionato. Voglio che i giocatori facciano il loro meglio”.