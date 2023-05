Vogel: “Contro la Fiorentina dovremo fare la partita perfetta. Conosciamo bene Cabral, ma la loro forza è proprio la squadra”

Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, l’allenatore del Basilea Heiko Vogel è intervenuto in conferenza stampa per presentare la semifinale d’andata di Conference League. Ecco le sue parole: “Ci aspettiamo una partita molto difficile, contro un avversario che varia spesso tatticamente. Contro la Fiorentina avremo poco tempo per attaccare; dobbiamo essere coraggiosi e giocare la partita perfetta, mostrando tutto quello che sappiamo fare”.

Sulla Fiorentina: “Conosciamo molto bene ovviamente Cabral, ma anche uno come Ikoné. Al di là dei singoli, è tutta la squadra che mi intimorisce e che ha fatto un ottimo 2023 fin qui”.

Sulla scorsa partita in campionato: “Domenica è stata una bella partita, però sono successe determinate cose spiacevoli. Per fortuna, in Conference League ci saranno sicuramente arbitri diversi e ce la giocheremo”