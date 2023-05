Vogel: “Domani partiamo in vantaggio, ma sono sicuro che soffriremo lo stesso. La Fiorentina ci presserà dall’inizio per recuperare”

Il tecnico del Basilea Heiko Vogel ha parlato nel giorno che precede la sfida di Conference League fra la sua squadra e la Fiorentina, chiamata a rimontare il 2-1 subito all’andata:

“Sarà una partita diversa dall’andata perché partiamo da un piccolo vantaggio. Mi aspetto una gara molto difficile, sicuramente dovremo soffrire. La Fiorentina cercherà di dare tutto per passare e noi dovremo difenderci sperando di avere un’altra giornata perfetta come all’andata”.

Sulla Fiorentina: “E’ una partita importante per le squadre, sarà storica per entrambe. Mi aspetto una Fiorentina che comincerà con grande pressione per recuperare lo svantaggio dopo l’andata. Farà pressione anche quando avremo possesso palla giocando in modo offensivo”.

Infine: “Non mi pare che abbiamo avuto grandi difficoltà in casa. Dobbiamo dimenticare cosa è successo nel corso della stagione pensando solo a domani. E’ una giornata di festa, dobbiamo divertirci con consapevolezza”.