Vogel: “L’ingresso in finale di Conference League sarebbe fenomenale, se poi vincessimo i ragazzi potranno festeggiare fino allo sfinimento. Non c’è squadra di cui mi fidi di più del mio Basilea”

Alla rivista svizzera Blick ha parlato il tecnico ad interim del Basilea Heiko Vogel, in vista del confronto con la Fiorentina in Conference League, in cui le due squadre si giocheranno l’accesso alla finale di Praga.

Ecco le parole del tecnico tedesco: “L’ingresso in finale di Conference League sarebbe fenomenale. E la vittoria? Difficile esprimere il concetto a parole. Il nostro obiettivo è la finale di Praga, poi in tal caso cercare di vincerla. Se c’è una squadra di cui mi fido per raggiungere l’obiettivo è quello che sto attualmente allenando“.

E ancora: “Se riuscissimo a farlo, i ragazzi potranno festeggiare fino allo sfinimento e io riposarmi godendomela accanto a loro. In caso di vittoria mi ricompenserei con un anno sabbatico! (Ride, ndr) No, seriamente, non vedo l’ora di passare del tempo con la mia famiglia, sarebbe una ricompensa sufficiente”.