Vogel: “Non ci poniamo limiti. Sono sicuro che contro la Fiorentina saranno partite bellissime, ce la possiamo fare”

L’allenatore del Basilea Heiko Vogel ha commentato nel post partita contro il Nizza la qualificazione alle semifinali di Conference League, dove il club svizzero affronterà la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Sono tanto orgoglioso, credo che rappresentiamo bene il calcio svizzero, che non deve essere secondo a nessuno in Europa. Adesso ci aspettano le due semifinali contro la Fiorentina, sono sicuro che saranno due sfide molto belle. Abbiamo sensazioni positive dopo questa qualificazione. Spero che avremo con noi i tifosi a Firenze, dopo quello che è successo oggi. Non ci poniamo limiti, ce la possiamo fare anche contro la Fiorentina. Se giochiamo come sappiamo possiamo raggiungere la finale”