Voglia di rivalsa

La maglia numero 10 a Firenze, è da sempre intrisa di grande storia e tradizione. Un numero, portato in riva all’Arno da grandi campioni e svalutato un po’ nel recente passato. Dallo scudetto con Giancarlo De Sisti, agli anni d’oro di Antognoni. Arrivando a Baggio, Rui Costa e Adrian Mutu.

Da un anno quasi esatto, la magica maglia è sulle spalle di un giovane talento italiano arrivato a Firenze dalla Puglia settentrionale appena ventenne. Un anno in Primavera per Castrovilli, poi l’esplosione in B alla Cremonese. Per poi confermarsi nella massima serie nella stagione 2019/20, diventando una vera e propria sorpresa del campionato.

Un’annata, la scorsa, decisamente caratterizzata da più bassi che alti per Castrovilli. Complice anche lo scarso rendimento del collettivo che penalizza da sempre anche i singoli. Al centrocampista, Mancini ha concesso anche alcuni minuti nell’incontro con la Lituania. Il numero 10 viola, è entrato benissimo in partita e solo il palo, gli ha negato la gioia del gol.

Dopo i tanti fastidi patiti a causa della pubalgia, Castrovilli è apparso in palla e con le motivazioni giuste per tornare ad essere quello di due anni fa. E Italiano e la nuova Fiorentina in questo, potranno tendergli la mano. Perché dopo un anno di convalescenza, c’è bisogno di tornare a dar lustro a quella maglia tanto magica, quanto pesante allo stesso tempo…