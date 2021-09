Voglia di rivincita: Benassi vuole emulare Duncan e prendersi la Fiorentina

In questo avvio di stagione Marco Benassi ha accumulato due presenze, entrambe dalla panchina, per un totale di 29’ in campo. Nel gioco delle coppie di mister Italiano, l’ex capitano del Torino si gioca una maglia da titolare con Bonaventura, che tanto bene ha fatto nelle prime uscite. Presto, però, per il classe ’94 potrebbe arrivare un’opportunità dal 1’.

Il tecnico della Fiorentina, infatti, sta pensando di schierarlo nella trasferta contro il Genoa. Un modo per far riposare Jack in vista della partita di martedì contro l’Inter, ma anche per valutare se e come Benassi potrà essere utile alla Viola. Con Duncan, per il momento, l’operazione ‘rivitalizzazione’ sta riuscendo alla grande e Italiano vuole replicare anche con l’ex mezzala granata. Il 4-3-3 della Fiorentina, in tal senso, è il vestito ideale per le caratteristiche di Benassi, che proprio con questo modulo ha dato il meglio di sé in riva all’Arno.