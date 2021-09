“Voglio rilanciarmi qui a Lecce, a Firenze non ho avuto modo di dimostrare il mio valore”

Dopo la presentazione ufficiale di Ieri, questo pomeriggio il nuovo difensore del Lecce Antonio Barreca ha parlato ai microfoni di SkySport, che dopo aver perso i diritti del massimo campionato trasmette in esclusiva le partite di Serie B. Il terzino sinistro ha voluto lanciare un messaggio alla dirigenza della Fiorentina, queste le sue parole:

“Vengo da una stagione difficile, ho voglia di rivalsa. Non vedo l’ora di rilanciarmi, posso dare ancora tanto al calcio italiano. Le esperienze all’estero non sono facili, ho sofferto un po’ il cambio di campionato. L’anno scorso a Firenze non mi hanno dato modo di dimostrare il mio valore, non voglio fare polemiche ma volevo dirlo“.