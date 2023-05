Voleva entrare al Franchi con 21 dosi di cocaina nelle mutande: DASPO di tre anni per un tifoso romanista

Voleva entrare al Franchi con 21 dosi di cocaina nelle mutande. Protagonista dell’assurda vicenda un 43enne tifoso romanista arrivato dalla Capitale per assistere a Fiorentina-Roma, partita di campionato andata in scena lo scorso sabato.

Il supporters giallorosso è stato fermato dalla polizia all’ingresso dell’impianto di Campo di Marte mentre si dirigeva verso il settore ospiti, trovandogli il grosso quantitativo di droga negli slip. Il questore Maurizio Auriemma, ritenendo che tale condotta di per sé pericolosa, possa creare turbative anche in occasione di manifestazioni sportive, oggi ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del Daspo, che gli verrà notificata nei prossimi giorni. Per tre anni non potrà più assistere alle manifestazioni sportive organizzate in tutta l’Unione Europea. Lo scrive La Nazione.